OL : la signature Paulo Fonseca
01/10/2025

Au bord du précipice après sa suspension de neuf mois, Paulo Fonseca a laissé passer la tempête avant de construire une équipe compétitive malgré l’absence de stars. Le beau début de saison de Lyon est en grande partie à mettre à son crédit.

Viré au bout de six mois à l’AC Milan et suspendu pendant neuf mois en mars dernier pour son coup de sang sur l’arbitre Benoît Millot, Paulo Fonseca revient de loin. Proche d’être limogé après ce dérapage, l’entraîneur portugais, successeur de Pierre Sage, a connu beaucoup de crises à Lyon, dont une majeure cet été avec la menace de la rétrogradation en Ligue 2, mais semble enfin respirer avec le beau début de saison du club rhodanien, deuxième du championnat avec le même nombre de points que le PSG. Un revirement de situation qu’il est allé chercher avec sa sueur, son staff et surtout son tableau noir.

Une patte affirmée

La situation économique de l’OL n’a pourtant pas aidé Fonseca. À la fin du mercato estival, les principaux cadres de l’équipe – Rayan Cherki (Manchester City), Alexandre Lacazette (Neom), Lucas Perri (Leeds United) ou encore Georges Mikautadze (Villarreal) – ont mis les voiles, et de nombreux doutes pouvaient apparaître quant à la capacité de cette équipe à jouer les premiers rôles. Surtout dans le secteur offensif, où les Gones n’ont recruté qu’un attaquant, Martín Satriano.…

