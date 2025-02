information fournie par So Foot • 06/02/2025 à 22:46

Ode aux dégagements

Depuis quelques matchs, Nicolas Pallois et ses gros sabots atteignent des records au nombre de dégagements par match. L’occasion de réhabiliter ce noble geste défensif, qui représente la marque des grands.

Treize à Paris, 8 contre Monaco, 21 à Saint-Étienne – du jamais-vu cette saison dans le Big Five , et depuis au moins dix ans en Ligue 1 –, 12 à Reims : depuis qu’Antoine Kombouaré a définitivement abandonné le football, fin novembre, au profit d’une mission commando qui a porté ses fruits – un seul revers en huit rencontres –, Nicolas Pallois peut pleinement exercer son art des dégagements. Comprenons-nous : on parle bien du seul dégagement qui existe, le vrai, le pur, celui qui termine en gradins, dans les cieux ou aux portes de la surface adverse, mais jamais – du moins sciemment – sur la tête d’un partenaire. À Nantes, une frange de supporters aimerait voir de temps en temps des sorties de balle conventionnelles ( « Guardio-qui ? » ), mais il n’empêche qu’à la Beaujoire, ce sont bien des ovations que l’on entend, à chaque fois que l’ancien Quevillais envoie une chandelle effleurer les cumulus de la cité des ducs – le divin chauve a d’ailleurs été élu Canari du mois de janvier.

𝗖𝗮𝗻𝗮𝗿𝗶 𝗱𝘂 𝗺𝗼𝗶𝘀. 📈 Avec 44% des voix, @PalloisN est votre Canari du mois de janvier ! Félicitations Nico' 👊 pic.twitter.com/iZiLPpcUUT…

Statistiques : Whoscored.com

Par Jérémie Baron pour SOFOOT.com