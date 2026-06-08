Obsèques de Bernadette Chirac vendredi à Paris et hommage dimanche en Corrèze, annonce sa fille Claude à l'AFP

Bernadette Chirac vote à Sarran (Corrèze) le 9 Juin 2002 ( AFP / PATRICK KOVARIK )

Les obsèques de Bernadette Chirac, veuve de l'ancien président Jacques Chirac décédée à 93 ans, auront lieu vendredi à 14H30 en la basilique Sainte-Clotilde à Paris (VIIe arrondissement), a annoncé lundi à l'AFP sa fille Claude.

Un hommage sera également rendu à l'ancienne première dame dimanche en Corrèze, où elle a été pendant plusieurs décennies conseillère générale, d'abord avec une cérémonie religieuse à 10H00 dans la ville de Corrèze puis un "moment amical et de souvenir" à 14H00 au domaine de Sédières, ouvert à "tous les Corréziens si chers à son coeur", a ajouté Claude Chirac.

Les funérailles vendredi auront lieu en la basilique parisienne de Sainte-Clotilde, conformément aux souhaits de la défunte, a-t-elle précisé. Bernadette et Jacques Chirac s'étaient mariés dans la chapelle Sainte-Clotilde toute proche, où s'étaient également tenues les obsèques de la fille aînée du couple, Laurence, en 2016.

L'épouse du président de la République, Brigitte Macron, qui a succédé à Bernadette Chirac à la tête de la Fondation des Hôpitaux (Pièces jaunes...), sera présente aux obsèques, de même, notamment, que l'ancien président Nicolas Sarkozy et son épouse Carla, et de nombreux anciens compagnons de route politiques, personnalités et amis, au premier rang desquels Line Renaud, a-t-on précisé.

L'ancien président François Hollande a également indiqué à l'AFP qu'il serait présent.

Décédée vendredi à l'âge de 93 ans, Mme Chirac, née Bernadette Chodron de Courcel a été la seule première dame à avoir elle-même exercé un mandat politique sur son nom propre, celui de conseillère générale de Corrèze, département où elle a été élue sans discontinuer de 1979 à 2015.

De nombreuses personnalités lui ont rendu hommage dès l'annonce samedi matin de son décès. Emmanuel Macron a ainsi aussitôt salué la mémoire d'une "grande dame de coeur", qui "a marqué notre histoire" et "changé tant de vies avec discrétion et obstination".

En hommage à Bernadette Chirac, le président de la République et son épouse Brigitte avaient invité sur le réseau X "toutes celles et ceux qui le souhaitent à se rendre à la Maison Élysée située en face du Palais" où un registre de condoléances a été mis à disposition.

Epouse pendant plus de 60 ans de Jacques Chirac, restée longtemps dans l’ombre du "grand", elle a accompagné son époux tout au long de son chemin vers l’Elysée (ministères, Matignon, mairie de Paris, RPR…) jusqu’à la victoire à l’élection présidentielle de 1995, au troisième essai.