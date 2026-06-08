Le monde traverse une crise "profonde", dit le pape devant le Parlement espagnol

Le pape Léon XIV visite l'Espagne

par Joshua McElwee

Le pape Léon a déclaré lundi devant ‌le Parlement espagnol que l'escalade des conflits, l'aggravation de la polarisation et le mépris généralisé des droits de l'homme avaient ​plongé le monde dans une crise profonde, dans l'un de ses discours politiques les plus riches à ce jour.

Léon XIV, qui a récemment adopté un ton plus ferme à l'égard de l'orientation prise par les dirigeants mondiaux, a également réitéré avec force son ​opposition à l'augmentation des dépenses militaires européennes, exhortant les responsables politiques à mettre fin aux guerres qui ravagent la planète et à venir en aide aux migrants.

"Le ​monde traverse une profonde crise spirituelle et culturelle, qui se ⁠manifeste par de multiples formes de violence, de polarisation et de méfiance réciproque", a-t-il déclaré dans son discours, prononcé quelques ‌heures après la brève reprise des attaques entre Israel et l'Iran.

MIGRATION ET RÉARMEMENT: QUESTIONS D'ÉTHIQUE PRIMORDIALES

Le discours en espagnol de Léon XIV, acclamé durant sept minutes par les parlementaires, a été l'un des ​rares prononcé devant une assemblée législative nationale ‌et le premier par un pape devant le Parlement espagnol.

Le chef d'État du Vatican, dont ⁠la tournée en Espagne s’achèvera par une rencontre avec des migrants aux îles Canaries, a déclaré que le manque d’aide qui leur est destiné remettait en cause "les fondements éthiques de l’ordre international".

Il a ajouté que les États devaient avant tout s’attaquer ⁠aux causes qui poussent ces ‌individus à quitter leur pays d’origine.

Selon Leon XIV, "la grandeur morale d’une nation se manifeste avant tout dans ⁠sa capacité à accompagner, protéger et aimer ces vies qui traversent la plus grande fragilité".

Le mois dernier, il a publié ‌un manifeste passionné exhortant les gouvernements du monde entier à ralentir le développement des systèmes d'intelligence artificielle, ⁠et a appelé lundi à une "vigilance éthique rigoureuse" quant à l'utilisation de cette technologie dans ⁠les conflits armés.

Il a également ‌déclaré que l'augmentation des dépenses militaires européennes, qui ont connu l'année dernière leur plus forte hausse depuis la fin de la ​guerre froide sous la pression du président américain Donald Trump, ‌était "préoccupante".

LES ABUS SEXUELS A L'ÉGLISE, TOUJOURS AU COEUR DES DÉBATS

Léon XIV a appelé à maintenir un équilibre dans les relations entre l'Église et l'État afin ​de garantir la liberté religieuse, affirmant que la foi "ne peut être reléguée au silence comme si elle n'avait aucune pertinence dans la vie publique".

Il a défendu le secret de la confession catholique, qui oblige un prêtre à ne révéler aucune ⁠information qui lui est confiée par les pénitents, et considère cela comme une manière de préserver "un espace sacré de liberté intérieure, où le croyant peut ouvrir son âme devant Dieu".

Néanmoins, lors d’une réunion avec les évêques catholiques après son discours au Parlement, le pape a déclaré qu’ils devaient écouter les survivants d’abus et leur offrir des réparations. Il projette aussi de rencontrer un groupe de victimes au cours de sa visite, mais n’a pas donné plus de détails.

(Rédigé par Joshua McElwee; version française ​Rihab Latrache, édité par Benoit Van Overstraeten)