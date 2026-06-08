Singapour anticipe un second semestre plus difficile pour son économie

( AFP / ROSLAN RAHMAN )

L'économie de Singapour risque de connaître un ralentissement de sa croissance et une hausse de l'inflation au second semestre, à mesure que les répercussions de la guerre au Moyen-Orient se feront davantage sentir, a averti lundi le Premier ministre Lawrence Wong.

L'économie de cette cité-État, fortement dépendante du commerce, a enregistré une croissance robuste de 6% sur un an au premier trimestre, portée par la forte demande en puces destinées à l'intelligence artificielle.

M. Wong a toutefois indiqué que l'impact de la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran, qui a débuté le 28 février, n'était pas encore pleinement reflété dans les données économiques.

"C'est une bonne chose que nous ayons obtenu de meilleurs résultats que prévu, cela reflète la diversité et la solidité de notre économie", a déclaré le dirigeant lors d'un forum organisé par le Singapore Press Club.

"Mais les perspectives restent incertaines (...) Nous n'avons pas encore ressenti tous les effets de la crise", a-t-il souligné.

Selon lui, les conséquences de la hausse des prix du pétrole liée aux perturbations du trafic maritime dans le détroit d’Ormuz ne se feront sentir que plus tard.

L'économie mondiale s'est jusqu'à présent mieux adaptée que prévu à la crise, grâce au redéploiement des routes maritimes, à l'approvisionnement en énergies alternatives assuré par d'autres exportateurs de pétrole et au recours aux réserves stratégiques de plusieurs pays.

Mais "combien de temps ces perturbations vont-elles durer (...) et combien de temps ces réserves vont-elles tenir ?", s'est interrogé M. Wong.

"C'est une question qui reste en suspens. Et si les perturbations, si la fermeture du détroit d'Ormuz (...) se prolongent pendant plusieurs mois, alors ces réserves commenceront à s'amenuiser", a-t-il ajouté.

Selon lui, "il est certain qu'à un moment donné, l'impact sur l'économie mondiale sera plus grave, ce qui pourrait entraîner davantage de pénuries et, par conséquent, avoir un impact plus important sur la demande".

"Il existe des risques de ralentissement, et nous nous attendons à ce que la croissance et l'inflation subissent davantage de pressions au cours du second semestre", a-t-il prévenu.

Le ministère singapourien du Commerce avait indiqué le mois dernier qu'il maintenait sa prévision d'une croissance comprise entre 2% et 4% pour l'ensemble de l'année 2026, à la faveur des résultats meilleurs qu'attendu du premier trimestre.

Il avait toutefois précisé qu'il continuerait de surveiller l'évolution de la situation mondiale et ajusterait ses prévisions si nécessaire.