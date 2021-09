Obligation vaccinale : les soignants réticents doivent « changer de métier »

À partir de ce mercredi 15 septembre, l'ensemble des soignants qui n'ont pas adopté l'obligation vaccinale contre le Covid-19 qui leur est imposée vont être sanctionnés. Appelée à réagir, l'infectiologue Karine Lacombe, cheffe du service hospitalier des maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Antoine, à Paris, a estimé sur BFMTV que ceux qui ne souhaitent pas se faire vacciner doivent tout simplement « changer de métier ».

« Dans le soin, l'intérêt est collectif. Quand on s'engage dans le soin, on pense aux autres. Et penser aux autres, c'est faire en sorte d'être vacciné, protégé, pour ne pas se contaminer et pour ne pas non plus contaminer les autres », a-t-elle estimé. « C'est une démarche qui est altruiste. On ne veut pas se faire vacciner, on change de métier, on se met en disponibilité », a ajouté Karine Lacombe. La professionnelle de santé a toutefois refusé de « juger de la responsabilité » des soignants qui ne veulent pas se faire vacciner, estimant qu'il s'agit d'un « choix personnel », qui peut cependant entraîner des conséquences.

En effet, les soignants qui n'auront pas encore reçu leurs deux doses pourront tout de même continuer à exercer jusqu'au 15 octobre en présentant régulièrement un test négatif au coronavirus. Passé ce délai, seule une vaccination complète sera acceptée et les soignants non vaccinés risquent la suspension de leur contrat de

... Lire la suite sur LePoint.fr