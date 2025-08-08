Nzonzi retrouve l’Angleterre !
Joyeux homecoming comme ils disent !
Alors qu’il avait déjà annoncé la fin de son aventure en Iran pour des raisons de sécurité, Steven Nzonzi vient de trouver un nouveau point de chute, et il n’atterri pas en terre inconnue ! En effet, l’ancien romain, rennais ou sévillan retourne dans un coin qu’il connaît à la perfection : Stoke City. Aujourd’hui en Championship, les Potters ont déjà accueilli Nzonzi entre 2012 et 2015, pour 120 matchs et trois des plus belles années du club en Premier League.…
