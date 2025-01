Nuno Mendes, parti pour partir ?

Alors qu’il vient de remporter son septième titre avec le Paris Saint-Germain, Nuno Mendes ne serait pas chaud pour poursuivre son aventure dans la capitale, son contrat prenant fin en juin 2026. Un casse-tête à venir pour le PSG ?

Si l’on ne se fiait qu’à la com des clubs, on se dirait que tout va bien dans le meilleur des mondes au Paris Saint-Germain. Le premier titre de l’année 2025 est déjà tombé le week-end dernier, à la maison du côté de Doha, avec les images de joie de Gigio Donnarumma ou d’Ousmane Dembélé. Dans le bus qui ramenait les Parisiens du stade à l’aéroport, Luis Campos annonçait tout sourire une curieuse coïncidence : cette victoire face à l’AS Monaco correspondait également au centième match sous la tunique rouge et bleu de Nuno Mendes. Tout sourire, la mobylette portugaise posait alors pour quelques photos avec sa breloque, sous les vivats de ses coéquipiers. Une coïncidence, oui, puisque depuis quelques semaines, le journaliste allemand de Sky Florian Plettenberg a balancé une bombe : Nuno Mendes ne voudrait finalement plus prolonger à Paris et se « laisserait du temps pour étudier toutes les options » qui s’offrent à lui. Bref, pas vraiment le cas de figure espéré par la direction parisienne.

L’un des plus bas salaires du onze parisien

C’était une épine du pied que le PSG avait su enlever : depuis 2021 et l’arrivée au PSG de Nuno Mendes, la formation parisienne n’avait plus eu de maux de tête en ce qui concerne le poste de latéral gauche. D’abord avec Juan Bernat puis avec le polyvalent Lucas Hernandez – sans oublier Layvin Kurzawa –, Nuno Mendes a assuré une certaine stabilité au poste, excepté lors de sa longue absence entre mai 2023 et février 2024. Pour preuve : alors qu’il était encore sur le carreau il y a un an, la direction parisienne avait privilégié l’achat d’un profil polyvalent (Lucas Beraldo) plutôt que d’un latéral gauche pur en son absence. Signe que l’état-major parisien a en tête depuis le départ de faire confiance à son international portugais au profil hyper-offensif, dont le contrat court jusqu’en juin 2026.…

Par Andrea Chazy pour SOFOOT.com