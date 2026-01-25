Un ancien du PSG atterrit en Indonésie

C’est le transfert que tout le monde attendait cet hiver ! Sans club depuis la fin de son aventure portugaise à Boavista l’été dernier, Layvin Kurzawa a trouvé un club pour prolonger sa carrière . Une destination pour le moins exotique, puisque l’ancien latéral gauche du PSG rallie l’Indonésie . Il s’est en effet engagé jusqu’à la fin de la saison avec le Persib.

He knows Paris, but now he’s home in Paris van Java. 💙 Bienvenue à Bandung, Layvin Kurzawa 🇫🇷 Let’s fight for the badge on our chest and make history together#WeArePERSIB pic.twitter.com/EXNbmACyUa…

TB pour SOFOOT.com