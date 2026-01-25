 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Un ancien du PSG atterrit en Indonésie
information fournie par So Foot 25/01/2026 à 17:18

Un ancien du PSG atterrit en Indonésie

Un ancien du PSG atterrit en Indonésie

C’est le transfert que tout le monde attendait cet hiver ! Sans club depuis la fin de son aventure portugaise à Boavista l’été dernier, Layvin Kurzawa a trouvé un club pour prolonger sa carrière . Une destination pour le moins exotique, puisque l’ancien latéral gauche du PSG rallie l’Indonésie . Il s’est en effet engagé jusqu’à la fin de la saison avec le Persib.

He knows Paris, but now he’s home in Paris van Java. 💙 Bienvenue à Bandung, Layvin Kurzawa 🇫🇷 Let’s fight for the badge on our chest and make history together#WeArePERSIB pic.twitter.com/EXNbmACyUa…

TB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le Barça fait le spectacle contre Oviedo et reprend les commandes de la Liga
    Le Barça fait le spectacle contre Oviedo et reprend les commandes de la Liga
    information fournie par So Foot 25.01.2026 18:15 

    FC Barcelone 3-0 Oviedo Buts : Olmo (52 e ), Raphinha (57 e ) et Yamal (73 e ) L’art et la manière. Le FC Barcelone a pris son temps un fil d’un premier acte peu animé, avant d’imposer sa loi à la lanterne rouge, Oviedo (3-0) . Un grand écart entre les deux équipes ... Lire la suite

  • Le driver Franck Nivard, au centre, sur Hokkaido Jiel, à l'hippodrome de Vincennes à Paris lors du Prix d'Amérique le 25 janvier 2026 ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )
    L'"Amérique" d'Hokkaido Jiel
    information fournie par AFP 25.01.2026 17:58 

    Le trotteur français Hokkaido Jiel, un outsider, drivé par Franck Nivard et âgé de neuf ans, a remporté après lutte dimanche sur l'hippodrome de Vincennes le 105e Prix d'Amérique devenant le nouveau champion du monde du trot attelé. Bien parti, Hokkaido Jiel a ... Lire la suite

  • Dans un match de la peur, Nice fait exploser Nantes et confirme son embellie
    Dans un match de la peur, Nice fait exploser Nantes et confirme son embellie
    information fournie par So Foot 25.01.2026 17:07 

    Nantes 1-4 Nice Buts : M. Mohamed (45 e +2) pour Nantes // Cho (16 e , 29 e ), S. Diop (40 e ) & Louchet (90 e +3) pour Nice Incroyable mais vrai : vainqueur en Ligue Europa jeudi, l’OGC Nice de Claude Puel a enchaîné un deuxième succès de rang, ce dimanche,

  • Chelsea maître de Londres, Villa suit le rythme
    Chelsea maître de Londres, Villa suit le rythme
    information fournie par So Foot 25.01.2026 16:59 

    London is blue . Tout aurait pu être si différent si Jean-Philippe Mateta avait ouvert le score après quelques minutes. Ou encore si Jaydee Canvot n’avait pas malencontreusement lancé Estêvão seul au but sur un passe en retrait inconsidérée. Mais les deux joueurs ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank