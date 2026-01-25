Dans un match de la peur, Nice fait exploser Nantes et confirme son embellie

Nantes 1-4 Nice

Buts : M. Mohamed (45 e +2) pour Nantes // Cho (16 e , 29 e ), S. Diop (40 e ) & Louchet (90 e +3) pour Nice

Incroyable mais vrai : vainqueur en Ligue Europa jeudi, l’OGC Nice de Claude Puel a enchaîné un deuxième succès de rang, ce dimanche, en cartonnant Nantes, autre candidat sérieux à la descente (1-4) .…

JB pour SOFOOT.com