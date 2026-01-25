 Aller au contenu principal
Chelsea maître de Londres, Villa suit le rythme
25/01/2026 à 16:59

London is blue . Tout aurait pu être si différent si Jean-Philippe Mateta avait ouvert le score après quelques minutes. Ou encore si Jaydee Canvot n’avait pas malencontreusement lancé Estêvão seul au but sur un passe en retrait inconsidérée. Mais les deux joueurs de Palace se sont trompés, lançant idéalement Chelsea sur la voix d’un succès relativement tranquille (1-3) . Car après la pause, Joao Pedro s’offre un déboulé dans la surface avant de conclure en force. Un break vite confirmé par Enzo Fernández depuis le point de penalty, à la suite d’une frappe de l’attaquant brésilien dans le bras du pauvre Canvot. Pire encore pour les Eagles : Adam Wharton récolte lui un deuxième carton jaune après une faute sur Moises Caicedo. C’était bien trop pour espérer mieux dans ce derby londonien, malgré la réduction du score tardive de Chris Richards.

💨 ATTRAPE-MOI SI TU PEUX ! 🇧🇷 Sur une erreur de Canvot, Estevao file droit au but et ouvre le score pour Chelsea à Crystal Palace sur CANAL+ 🖥️#CRYCHE | #PremierLeague pic.twitter.com/ZxIAAMX0k6…

TB pour SOFOOT.com

