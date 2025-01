Núñez sauve Liverpool, Mateta porte Palace

Théorie de Darwin : aucun match n’est terminé tant que le coup de sifflet final n’a pas retenti.

C’est un adage qui ressemble à un poncif, mais Darwin Núñez en est la parfaite illustration. Jusqu’ici en grande difficulté pour inscrire un but contre Brentford, Liverpool a dû attendre le temps additionnel pour s’imposer sur la pelouse des Bees , le tout grâce à un grand Núñez et un coaching gagnant d’Arne Slot (0-2) . Sur deux matchs nuls consécutifs en championnat les leaders du championnat espéraient retrouver de la confiance sur la pelouse du Community Stadium. Pendant 90 minutes, ils ont pourtant fait tout l’inverse, tirant à foison sur le but d’un bon Mark Flekken, mais ne cadrant que six de leurs 35 premières frappes.…

JF pour SOFOOT.com