Nul fou entre Liverpool et Fulham, Newcastle et Brentford affirment leurs ambitions

C’est ce qu’on appelle passer par toutes les émotions.

Longtemps mené sur la pelouse de Fulham, Liverpool a cru gagner dans les dernières secondes à Craven Cottage, dans une rencontre lancée avec un quart d’heure de retard. Raté, la faute à une égalisation venue de nulle part (2-2) . Avant cela, Florian Wirtz avait répondu à Harry Wilson (à chaque fois avec l’accord de la VAR), puis Cody Gakpo pensé être le héros du jour en coupant un long centre au second poteau. Mais ça, c’était avant le missile téléguidé envoyé par Harrison Reed au bout du temps additionnel.…

TB pour SOFOOT.com