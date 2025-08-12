Nucléaire-L'Iran envisage des négociations directes avec les États-Unis si les conditions s'y prêtent

L'Iran pourrait tenir des négociations directes sur le nucléaire avec les États-Unis si les conditions s'y prêtent, a déclaré mardi le premier vice-président Mohammadreza Aref, selon les médias d'État.

Il a toutefois ajouté que les demandes américaines visant à ce que Téhéran abandonne totalement l'enrichissement de l'uranium étaient une "plaisanterie".

Un sixième cycle de négociations entre Téhéran et Washington a été suspendu à la suite des frappes israéliennes et américaines sur les installations nucléaires iraniennes en juin.

Les États-Unis et Israël accusent l'Iran de chercher à se doter d'armes nucléaires, ce que Téhéran rejette.

"L'Iran est prêt à négocier dans des conditions égales afin de sauvegarder ses intérêts (...) La position de la République islamique va dans le sens souhaité par la population et, si les conditions s'y prêtent, nous sommes même prêts à des pourparlers directs", a déclaré Mohammadreza Aref.

Les précédents cycles de négociations, qui ont débuté en avril, étaient indirects et ont bénéficié de la médiation d'Oman.

Washington estime que le programme d'enrichissement d'uranium mené par l'Iran constitue une voie vers le développement d'armes nucléaires et qu'il doit être abandonné.

Dimanche, le président iranien Massoud Pezeshkian a fait une déclaration controversée en faveur de la reprise des négociations avec les États-Unis, malgré la méfiance actuelle.

"Vous ne voulez pas parler ? Alors, que voulez-vous faire ? Voulez-vous faire la guerre ? ... Le fait d'entamer des pourparlers ne signifie pas que nous avons l'intention de nous rendre", a-t-il déclaré, ajoutant que ces questions ne devaient pas être "abordées sous l'angle émotionnel".

Aziz Ghazanfari, haut commandant des Gardiens de la révolution iranienne, a réagi lundi aux commentaires de Massoud Pezeshkian en déclarant que la politique étrangère exigeait de la discrétion et que les déclarations imprudentes des autorités pouvaient avoir de graves conséquences pour le pays.

(Rédaction de Dubai, version française Etienne Breban, édité par Blandine Hénault)