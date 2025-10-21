information fournie par Boursorama avec AFP • 21/10/2025 à 19:25

Brésil: carnet de commandes record pour Embraer, qui a échappé à la surtaxe de Trump

( AFP / ERIC PIERMONT )

L'avionneur brésilien Embraer a annoncé mardi avoir enregistré un nombre de commandes record au troisième trimestre, dans une activité épargnée par la surtaxe punitive imposée par les Etats-Unis sur certains produits du pays sud-américain.

Son carnet de commandes, qui compte notamment 490 avions commerciaux, représente un montant de 31,3 milliards de dollars, un "niveau sans précédent", a indiqué le troisième constructeur aéronautique mondial dans un communiqué.

Il s'agit d'une augmentation de 38% par rapport au troisième trimestre 2024.

Une part importante des produits brésiliens exportés vers le marché américain font l'objet depuis le 6 août d'une surtaxe de 40%, mais les avions en ont été exemptés.

Une mesure cruciale pour Embraer, qui vend 45% de ses avions commerciaux et 70% de ses jets d'affaires aux Etats-Unis.

Ses exportations sont tout de même touchées par le taux de base de 10% appliqué par Washington à tous les pays.

En août, l'avionneur avait appelé à un retour rapide aux "règles de zéro droit de douane pour toute l'industrie de l'aviation et de l'aérospatiale".

Pour justifier la surtaxe punitive de 50%, le président Donald Trump a invoqué une supposée "chasse aux sorcières" contre son allié d'extrême droite Jair Bolsonaro.

L'ancien président brésilien (2019-2022) a été condamné à 27 ans de prison en septembre.

Le lobbying d'Embraer et d'autres multinationales brésiliennes comme le géant de la viande JBS a pesé pour la réouverture du dialogue entre les deux pays, a indiqué à l'AFP un diplomate européen sous couvert de l'anonymat.

Ce rapprochement s'est notamment concrétisé avec un appel téléphonique entre Donald Trump et le président Lula il y a deux semaines, le premier depuis le retour du responsable républicain à la Maison Blanche.

Les deux dirigeants pourraient se rencontrer ce week-end à Kuala Lumpur lors du sommet de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (Asean), selon le gouvernement brésilien.

Au cours du troisième trimestre, Embraer a livré 62 appareils, dont 41 jets d'affaires, 20 avions commerciaux et un avion militaire.