Novo Nordisk annonce un accord avec Hims and Hers, qui pourra vendre ses traitements anti-obésité

( Ritzau Scanpix / MADS CLAUS RASMUSSEN )

Le géant pharmaceutique danois Novo Nordisk a annoncé lundi avoir trouvé un accord avec la plateforme américaine de services de santé Hims and Hers, qui va être autorisée à commercialiser les médicaments anti-obésité Ozempic et Wegovy.

En outre, Novo Nordisk "retire sa plainte pour violation de brevet contre Hims & Hers, tout en se réservant le droit de la déposer à nouveau à l'avenir", a indiqué le groupe danois dans un communiqué.

Le groupe américain avait annoncé début février vouloir vendre des copies du Wegovy, avant d'y renoncer.

"Les clients de Hims and Hers vont prochainement avoir accès aux versions injectables d'Ozempic et Wegovy" dans le cadre d'un accord qui va prendre effet au cours du mois de mars, explique Novo Nordisk.

Ils auront aussi accès à la version en comprimé du Wegovy.

Dans le cadre de cet accord, Hims & Hers a également accepté de ne plus vendre ni de promouvoir des copies des médicaments du laboratoire danois, ajoute le groupe.

La capacité de production un temps limité des traitements phares de Novo Nordisk avait conduit l'an dernier la FDA américaine à autoriser temporairement les pharmacies à commander des préparations magistrales ou des génériques de Wegovy et d'Ozempic.

Cette autorisation a expiré le 22 mai dernier mais Novo Nordisk se plaignait encore de la disponibilité persistante de génériques de ses médicaments.

Disponible sous injection, l'Ozempic, dont le recours a été plébiscité par les réseaux sociaux pour ses propriétés amaigrissantes, est un antidiabétique tandis que le Wegovy, disponible sous injection et sous comprimé, cible la perte de poids.

Ces deux traitements utilisent la même molécule, un analogue du GLP-1 (abréviation de glugaco-like peptide 1), une hormone secrétée par les intestins qui stimule la sécrétion d'insuline et réfrène l'appétit en procurant une sensation de satiété.

Novo Nordisk prévoit un recul de 5% à 13% de ses ventes en 2026, à changes constants, en raison de la baisse des prix de ses traitements contre l'obésité aux Etats-Unis.