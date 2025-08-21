Nouvelles sanctions américaines contre des entités liées à l'Iran

Les États-Unis ont imposé jeudi des sanctions à 13 entités liées à l'Iran et basées à Hong Kong, en Chine, aux Émirats arabes unis et aux Îles Marshall, ainsi qu'à huit navires, a indiqué le département du Trésor.

Ces mesures concernent le ressortissant grec Antonios Margaritis et son réseau de sociétés et de navires qui, selon le Trésor, ont été impliqués dans le transport de pétrole iranien en violation des sanctions américaines déjà en place.

Les sociétés Ares Shipping Limited à Hong Kong, Comford Management dans les Îles Marshall et Hong Kong Hangshun Shipping Limited ont également été sanctionnées.

Parmi les pétroliers figurent les navires Adeline G et Kongm, battant pavillon panaméen, et le Lafit, immatriculé à Sao Tomé-et-Principe.

Dans un communiqué séparé, le département d'État a annoncé avoir imposé des sanctions à deux opérateurs chinois, Qingdao Port Haiye Dongjiakou Oil Products et Yangshan Shengang International Petroleum Storage and Transportation, qui auraient transporté du pétrole iranien à bord de navires-citernes précédemment visés par des sanctions américaines.

L'Iran a suspendu les pourparlers sur le nucléaire avec Washington après que les États-Unis et Israël ont frappé ses sites nucléaires en juin. L'Iran nie toute intention de développer l'arme atomique.

Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araqchi a déclaré mercredi que Washington et l'Iran n'étaient pas encore prêts à avoir des négociations "efficaces" sur le nucléaire mais que son pays continuait à collaborer avec l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA).

(Reportage Timothy Gardner et Ryan Patrick Jones, rédigé par Susan Heavey ; version française Kate Entringer)