Joaquín Panichelli a un rêve pour la suite de sa carrière

Certains rêvent de jouer pour les plus grands clubs européens, d’autres en Argentine. C’est le cas de Joaquín Panichelli , l’attaquant de Strasbourg, qui ne se voit pas finir sa carrière sans évoluer dans un club argentin. Le natif de Córdoba a connu plusieurs clubs dans sa jeunesse, dont River Plate, mais il a débuté chez les professionnels en Espagne.

River Plate dans un coin de sa tête

« Quand je peux, j’essaie de regarder River , surtout les gros matchs de la Libertadores , a-t-il expliqué dans le podcast du streamer La Agusneta . J’en parle beaucoup avec ma famille : l’entrée sur le terrain, le stade rempli, les gens qui chantent, et de profiter de chaque instant. C’est ce qui me reste à vivre en Argentine, vivre pleinement le football argentin , et je veux en profiter au maximum. À l’avenir, ça me plairait beaucoup. » …

CT pour SOFOOT.com