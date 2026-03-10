 Aller au contenu principal
Igor Tudor tresse des lauriers à Diego Simeone
information fournie par So Foot 10/03/2026 à 16:10

Le cholismo a la cote. En conférence de presse ce lundi avant le huitième de finale de Ligue des champions entre l’Atlético et Tottenham, Igor Tudor a tenu à adresser quelques mots doux à son homologue argentin.

« On connaît le caractère de Diego Simeone en tant que joueur et en tant qu’entraîneur , a reconnu le coach de Tottenham, des étoiles dans les yeux. À tout moment, ils peuvent marquer un but et ils ne s’arrêtent jamais de courir […] Être pendant je ne sais combien d’années au même club, ça veut dire quelque chose. J’ai beaucoup de respect pour lui. C’est un entraîneur incroyable. »

CMF pour SOFOOT.com

