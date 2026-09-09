Nouvelles frappes dans le Golfe, le pétrole passe la barre des 100 dollars

Une image rendue publique par les forces armées américaines le 8 septembre 2026 montre un F/A-18F Super Hornet sur le pont d'envol du porte-avions USS George HW Bush au Moyen-Orient ( US NAVY / Handout )

Des navires sont en feu dans le Golfe après l'annonce par l'Iran de frappes contre une vingtaine de bateaux, dont deux américains, faisant flamber les cours du pétrole, qui repasse la barre symbolique des 100 dollars pour la première fois depuis juillet.

Téhéran a justifié ces attaques par les frappes américaines contre des pétroliers iraniens, et de nouveau mis en garde son ennemi.

"Les actions agressives des Etats-Unis contre des navires commerciaux iraniens ne font pas qu'accroître les dangers liés aux tensions dans la région, elles constituent également une menace manifeste pour la paix et la sécurité régionales et internationales", a déclaré le ministère des Affaires étrangères, invoquant la "légitime défense".

Dans le détail, les Gardiens de la Révolution ont affirmé avoir visé deux bateaux américains, huit pétroliers et dix autres navires dans le Golfe.

L'agence maritime britannique UKMTO a fait état de plusieurs navires en feu à différents endroits, sans préciser dans l'immédiat si des victimes étaient à déplorer.

Pour le marché de l'or noir, c'est "une nouvelle escalade", explique Arne Lohmann Rasmussen, analyste chez Global Risk Management. "Si l'Iran commence à viser des pétroliers dans les ports et les zones de mouillage d'autres Etats du Golfe, une part bien plus importante des infrastructures pétrolières de la région et de la flotte de pétroliers pourrait potentiellement être impliquée".

Alors que les frappes se concentrent dernièrement sur l'eau et autour du stratégique détroit d'Ormuz, l'Iran avait annoncé dimanche la création d'ici "quelques jours" d'une zone interdite près de cette voie maritime stratégique verrouillée par Téhéran depuis le début de la guerre avec les Etats-Unis fin février.

Elle couvrira une partie du Golfe d'Oman "et au-delà", ont précisé mercredi les Gardiens, affirmant que ses coordonnées exactes seraient annoncées ultérieurement.

Tout navire entrant dans cette zone sans autorisation s'exposera à des sanctions, ont-ils ajouté.

La Jordanie visée

Cette puissante force armée iranienne a également revendiqué mercredi des attaques contre une base militaire américaine en Jordanie, destinées à "punir l'agresseur".

Vingt missiles ont été tirés sur le pays, selon l'armée jordanienne, dont 18 interceptés et deux tombés dans des zones désertes.

Mardi, l'armée américaine - qui impose un blocus sur les ports iraniens en réponse au verrouillage d'Ormuz - avait annoncé avoir détruit cinq pétroliers, en représailles à des attaques des Gardiens contre un navire de l'armée américaine.

"L'Iran continue d'essayer de frapper des navires de guerre américains, et à chaque fois qu'ils le font ou tentent de le faire, ils vont perdre des pétroliers, et je pense que vous verrez cela à nouveau aujourd'hui", avait souligné le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio.

Dans leur communiqué mercredi, les Gardiens confirment donc que cinq pétroliers iraniens au total ont bien été attaqués.

Ils ont par ailleurs affirmé la veille avoir "capturé l'un des drones sous-marins les plus modernes de l'armée américaine à l'entrée du détroit d'Ormuz".

Sans dire s'il s'agissait du même, l'armée américaine a parlé d'un "modèle ancien" tombé en panne près du détroit.

Depuis le début de la guerre, le trafic y est quasiment paralysé, perturbant les marchés mondiaux de l'énergie et faisant régulièrement flamber les cours du brut.

L'Iran exige désormais des navires qu'ils obtiennent une autorisation pour franchir le détroit, une mesure fermement rejetée par Washington et plusieurs pays de la région.

Les négociations diplomatiques, quant à elles, restent au point mort.