Le top des joueurs expulsés d'un match en Coupe du monde pour simulation
Retour sur le devant de la scène du club des quatre. Expulsé après avoir reçu un second carton jaune pour simulation face à l’Argentine (3-1), Breel Embolo est devenu le quatrième joueur à subir pareil sort dans une Coupe du monde.
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LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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