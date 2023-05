Nouvelle hausse du nombre de fonctionnaires

Selon une étude de l'Insee, la fonction publique employait au 31 décembre 2021 5 716 900 salariés, soit 21 300 de plus qu'un an auparavant. Cela représente une augmentation de 0,4 %, après une progression de 0,6 % en 2020. Dans le détail, après deux années de hausse (+ 0,8 % en 2020 et + 0,2 % en 2019), les effectifs dans la fonction publique d'État se sont inscrits en léger repli en 2021 (- 0,1 %) pour s'établir à 2,52 millions, avec notamment des baisses de 2,9 % dans le ministère de l'Économie et de 4,5 % dans le ministère de l'Écologie, mais des augmentations de 1,4 % dans le ministère de l'Intérieur et de 3,2 % dans celui de la Justice.

De leur côté, après un recul de 0,4 % en 2020, les effectifs de la fonction publique territoriale ont rebondi de 0,9 % (+ 16 900 postes) en 2021 pour s'établir à 1,98 million. L'emploi a principalement augmenté dans le secteur communal (+ 1 %), porté par les organismes intercommunaux (+ 3,4 % dans les communautés d'agglomération), mais il a aussi progressé dans les organismes départementaux (+ 0,6 %) et dans les conseils régionaux (+ 0,3 %).

Enfin, dans la fonction publique hospitalière, les effectifs ont continué d'augmenter en 2021 (+ 0,5 %, soit + 6 400 salariés), mais plus faiblement qu'en 2020 (+ 1,8 %), pour s'établir à 1,22 million, avec notamment une

