Nouvelle frayeur pour Jamal Musiala
Pas de quoi être rassuré. Trois jours après son malaise survenu face à Leipzig, Jamal Musiala s’est de nouveau effondré en plein match ce mardi après-midi lors de la victoire du Bayern face à Heidenheim (2-4), quelques minutes seulement après son entrée en jeu .
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LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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