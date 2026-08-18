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La pique de Rodri au Real
information fournie par So Foot•18/08/2026 à 21:18
La pique de Rodri au Real
Le Clásico est lancé. Après l’officialisation de son arrivée au FC Barcelone ce mardi,
Rodri s’est exprimé pour la première fois sous ses nouvelles couleurs
. L’occasion de revenir sur son choix final de s’engager en faveur des
Blaugranas
.
À deux jours de lancer sa saison face à Strasbourg, l’OM n’a toujours pas trouvé le successeur de Gerónimo Rulli dans ses cages. Entre les pistes trop chères, les prêts compliqués et un compte en banque qui impose désormais de regarder deux fois le prix avant de ...
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Match nul, balle centre. À l’instar de l’OL face à Fenerbahçe (1-1), les deux autres rencontres de ce mardi soir qui opposaient le Dinamo Zagreb aux Norvégiens de Viking (2-2) et le Levski Sofia à l’AEK Athènes (0-0) se sont conclues sur un match nul . Viking signe ...
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La machine est lancée. Unique buteur lyonnais pour ce match aller de barrage de la Ligue des champions, Loïs Openda a salué l’état d’esprit affiché par les Gones durant la rencontre en après-match. Un bon résultat et de la joie Au micro de Canal+, l’attaquant belge ...
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Tudo Bem. Alors que les Corinthians avaient initialement annoncé le départ de Memphis Depay pour des raisons financières, le Brésilien et le club paulista vont poursuivre leur collaboration jusqu’en juillet 2028 , comme l’a annoncé le club ce mardi soir. Embed ...
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