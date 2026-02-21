 Aller au contenu principal
Affaire Vinicius-Prestianni : Prestianni assure avoir proféré une insulte homophobe à Vinicius Júnior
information fournie par So Foot 21/02/2026 à 11:53

Les jours passent et Gianluca Prestianni continue de s’enfoncer dans la honte . Accusé par Vinicius Júnior de l’avoir insulté de «  singe » pendant Benfica-Real en barrage aller de Ligue des champions, l’ailier argentin du club portugais assure ne pas avoir proféré d’insultes racistes. Selon ESPN , pour sa défense devant l’UEFA, Prestianni aurait apporté des preuves que ses insultes à l’encontre du Brésilien étaient à caractère homophobe. Une version qu’il avait déjà tenu auprès des Madrilènes pendant la rencontre selon Aurélien Tchouaméni qui indiquait alors que Prestianni racontait qu’il avait « traité Vinicius de p*dé ».

Une défense catastrophique puisque le racisme comme l’homophobie sont des délits. Et sont également punis par l’UEFA de la même sanction, comme le rappelle l’article 14 de son règlement disciplinaire : « Toute entité ou personne soumise à ces règlements qui porte atteinte à la dignité humaine d’une personne ou d’un groupe de personnes pour quelque motif que ce soit, y compris la couleur de peau, la race, la religion, l’origine ethnique, le sexe ou l’orientation sexuelle, encourt une suspension d’au moins dix matchs ou d’une durée déterminée, ou toute autre sanction appropriée. »

