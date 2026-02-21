 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Dembélé zappe le FC Metz
information fournie par So Foot 21/02/2026 à 12:38

Dembélé zappe le FC Metz

Dembélé zappe le FC Metz

Bonne nouvelle pour la lanterne rouge de Ligue 1 : le PSG fera sans son Ballon d’or Ousmane Dembélé face à elle ce samedi (21h) au Parc des Princes pour le compte de la vingt-troisième journée du championnat de France. Touché au mollet gauche et sorti à la 27 e minute du play-off aller de Ligue des champions face à Monaco, Dembélé pourrait toutefois faire son retour pour le second round européen face aux Monégasques prévu ce mercredi.

Le groupe Rouge et Bleu pour affronter Metz ! 📋🔴🔵#PSGFCM I #Ligue1 pic.twitter.com/0laAJwMTTG…

AC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank