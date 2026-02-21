Dembélé zappe le FC Metz

Bonne nouvelle pour la lanterne rouge de Ligue 1 : le PSG fera sans son Ballon d’or Ousmane Dembélé face à elle ce samedi (21h) au Parc des Princes pour le compte de la vingt-troisième journée du championnat de France. Touché au mollet gauche et sorti à la 27 e minute du play-off aller de Ligue des champions face à Monaco, Dembélé pourrait toutefois faire son retour pour le second round européen face aux Monégasques prévu ce mercredi.

Le groupe Rouge et Bleu pour affronter Metz ! 📋🔴🔵#PSGFCM I #Ligue1 pic.twitter.com/0laAJwMTTG…

AC pour SOFOOT.com