Le bijou de Juan Mata avec Melbourne Victory
Décidément, le championnat australien a décidé de régaler le monde entier. Outre le CSC dingue de Josh Oluwayemi dans le derby entre Wellington Phoenix et le Auckland FC, Juan Mata a illuminé un autre derby en l’occurence celui de Melbourne. Auteur d’un doublé, le talentueux espagnol de 37 ans a énormément pesé sur le succès de Melbourne Victory (3-1) face à Melbourne City en ouvrant le score d’un bonbon de frappe enveloppée. À plus de 30 mètres, l’ancien de Manchester United n’a laissé aucune chance au gardien de City, Patrick Beach.
OH MY WORD! JUAN MATA SCORES A SCREAMER FROM LONG RANGE 🚀🤯…
AC pour SOFOOT.com
