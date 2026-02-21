 Aller au contenu principal
Le bijou de Juan Mata avec Melbourne Victory
information fournie par So Foot 21/02/2026 à 12:54

Le bijou de Juan Mata avec Melbourne Victory

Le bijou de Juan Mata avec Melbourne Victory

Décidément, le championnat australien a décidé de régaler le monde entier. Outre le CSC dingue de Josh Oluwayemi dans le derby entre Wellington Phoenix et le Auckland FC, Juan Mata a illuminé un autre derby en l’occurence celui de Melbourne. Auteur d’un doublé, le talentueux espagnol de 37 ans a énormément pesé sur le succès de Melbourne Victory (3-1) face à Melbourne City en ouvrant le score d’un bonbon de frappe enveloppée. À plus de 30 mètres, l’ancien de Manchester United n’a laissé aucune chance au gardien de City, Patrick Beach.

OH MY WORD! JUAN MATA SCORES A SCREAMER FROM LONG RANGE 🚀🤯…

AC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
