Nouveaux réacteurs nucléaires : Bruno Le Maire reste prudent sur les objectifs "gigantesques" affichés par Emmanuel Macron

"Six EPR2 me paraît la quantité raisonnable d'absorption par notre industrie nucléaire", avant de penser au huit supplémentaires envisagés, a estimé Bruno Le Maire.

Le réacteur de l'EPR de Flamanville, le 14 juin 2022. ( AFP / SAMEER AL-DOUMY )

Le chantier annoncé par Emmanuel Macron de construction est d'"ampleur gigantesque", a estimé Bruno Le Maire, qui s'est montré prudent sur la capacité d'EDF à le mener à bien. Alors que la filière nucléaire doit "se reconstruire" , le ministre de l'Économie demande à voir la capacité d'EDF à réaliser les 6 premiers réacteurs annoncés, avant de se prononcer sur la construction de huit supplémentaires.

Le 10 février 2022 à Belfort, le président Emmanuel Macron avait annoncé la prolongation de la durée de vie des réacteurs nucléaires en activité et la création de six réacteurs de nouvelle génération (EPR2), avec une mise en service d'ici 2035-2037 pour les deux premiers et le lancement d'études pour en créer huit supplémentaires: une éventualité à propos de laquelle le ministre de l’Économie et de l’Énergie a pesé ses mots, interrogé par une commission d'enquête du Sénat sur l'électricité.

Bruno Le Maire a souligné "l'ampleur gigantesque" du chantier que représente la réalisation de six nouveaux EPR, "dans une filière qui malheureusement a connu des hauts et des bas, a été trop souvent pointée du doigt, qui a perdu beaucoup de compétences et qui doit maintenant se reconstruire" .

Ingénierie civile et technologies

Une reconstruction nécessaire "aussi bien sur l'ingénierie civile que sur les sujets plus technologiques, donc 6 EPR2 me paraît la quantité raisonnable d'absorption par notre industrie nucléaire" , a insisté Bruno Le Maire. "Si EDF apporte la preuve de sa capacité à réaliser dans de bonnes conditions, dans les délais et dans les coûts ces six EPR, il faudra considérer cette option de huit nouveaux EPR2", a ajouté Bruno Le Maire.

EDF a connu mi-mai une étape décisive dans la mise en service du réacteur EPR de nouvelle génération de Flamanville , où vient de se terminer le chargement du combustible, douze ans après la date initialement prévue, en raison des multiples déboires qu'a connu ce chantier.

"Il s'agit de voir dans les années qui viennent comment le lancement de cette réalisation des six EPR2 se réalise, le premier devant être réalisé à partir de 2035", a ajouté Bruno Le Maire.

Le gouvernement a d'ailleurs donné son feu vert à EDF pour engager les travaux préparatoires des deux futurs réacteurs de nouvelle génération EPR2 prévus à cette échéance sur la centrale nucléaire de Penly (Seine-Maritime), selon un décret du 3 juin paru mercredi au Journal officiel.