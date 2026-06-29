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Nouveau séisme au Venezuela, aucune dégât signalé
information fournie par Reuters 29/06/2026 à 13:59

Une réplique d'une magnitude 4,6 s'est produite tôt lundi au nord de Caracas, à une profondeur de 10 kilomètres, a fait savoir l'institut de veille géophysique des États-Unis (USGS).

Aucun dégât n'a été signalé dans l'immédiat après cette secousse intervenant après les deux séismes de mercredi à Caracas et sa région qui ont fait près de 1.500 morts, selon Jorge Rodriguez, président de l'Assemblée nationale, qui s'exprimait sur les réseaux sociaux.

(Vivian Sequera et Aida Pelaez-Fernandez; version française Nicolas Delame)

Venezuela
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