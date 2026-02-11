La pique de Dembélé envers Balerdi crispe l’OM

Booba fait le show mais c’est Dembélé qui sort la punchline . Lors du Classique de dimanche, le Parisien s’est permis d’envoyer une petite pique au défenseur phocéen Leonardo Balerdi . « Balerdi, il est nul, tu le sais. Il ouvre tout le temps sa bouche, tu le sais » a susurré le Ballon d’or à Pierre-Emile Højbjerg, coéquipier de l’Argentin à l’OM. Histoire de bien marquer l’humiliation.

Højbjerg qui a envie de dire oui mais qui sait qu'il est filmé.pic.twitter.com/A6FCxhxA52…

EA pour SOFOOT.com