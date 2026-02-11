 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La pique de Dembélé envers Balerdi crispe l’OM
information fournie par So Foot 11/02/2026 à 17:21

La pique de Dembélé envers Balerdi crispe l’OM

La pique de Dembélé envers Balerdi crispe l’OM

Booba fait le show mais c’est Dembélé qui sort la punchline . Lors du Classique de dimanche, le Parisien s’est permis d’envoyer une petite pique au défenseur phocéen Leonardo Balerdi . « Balerdi, il est nul, tu le sais. Il ouvre tout le temps sa bouche, tu le sais » a susurré le Ballon d’or à Pierre-Emile Højbjerg, coéquipier de l’Argentin à l’OM. Histoire de bien marquer l’humiliation.

Højbjerg qui a envie de dire oui mais qui sait qu'il est filmé.pic.twitter.com/A6FCxhxA52…

EA pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • JO: un athlète ukrainien persiste à vouloir porter un casque interdit
    JO: un athlète ukrainien persiste à vouloir porter un casque interdit
    information fournie par AFP Video 11.02.2026 17:38 

    Le porte-drapeau ukrainien aux Jeux olympiques, Vladislav Heraskevych, déclare qu'il portera en compétition un casque orné de photos d'athlètes tués lors du conflit avec la Russie, malgré l'interdiction du CIO.

  • Nicolas de Tavernost démissionne et quitte son poste à la tête de la LFP
    Nicolas de Tavernost démissionne et quitte son poste à la tête de la LFP
    information fournie par So Foot 11.02.2026 17:34 

    C’est la deuxième bombe du jour pour le foot français . Après s’est fait doublé par beIN Sports pour la diffusion de la Coupe du monde 2026, LFP Meda voit désormais son patron quitter le navire . En effet, et selon les informations du Figaro , Nicolas de Tavernost ... Lire la suite

  • Un Anglais bientôt sous le maillot autrichien ?
    Un Anglais bientôt sous le maillot autrichien ?
    information fournie par So Foot 11.02.2026 17:16 

    Le pays natal l’emporte. Selon le quotidien autrichien Kurier , Carney Chukwuemeka aurait décidé de postuler à pour l’équipe nationale autrichienne. Le milieu de terrain de 22 ans est certes né à Eisenstadt (de parents nigérians), mais a vécu seulement deux ans ... Lire la suite

  • Tournée sud-américaine en Europe pour le Maroc
    Tournée sud-américaine en Europe pour le Maroc
    information fournie par So Foot 11.02.2026 17:13 

    On connaît le programme de la dernière trêve internationale pré-Coupe du monde des vice champions d’Afrique et demi-finaliste en titre du mondial. Dans un communiqué publié sur son site, la Fédération marocaine a annoncé ses futurs adversaires à l’occasion de la ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank