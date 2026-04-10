Nouveau coup dur pour les Girondins

Il ne manquait plus que ça.

Rétrogradés en National 2 en 2024, les Girondins de Bordeaux, 2ᵉ qui cravachent pour espérer la montée, viennent de prendre un nouveau coup derrière la tête. D’après les informations de Sud Ouest, confirmées depuis par RMC Sport, le club au scapulaire figure sur la liste des clubs interdits de recrutement de la Fifa . Cette sanction fait suite à la procédure lancée par Gijon, qui a réclamé 1,5 million d’euros aux Bordelais dans le cadre du transfert de Pedro Diaz en 2023.…

TM pour SOFOOT.com