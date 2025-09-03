 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
"Nous avions une super relation" : Donald Trump est "très déçu" par Vladimir Poutine et l'absence de progrès sur la guerre en Ukraine
information fournie par Boursorama avec Media Services 03/09/2025 à 11:05

Depuis la rencontre en Alaska avec Donald Trump, Vladimir Poutine a fait "l'inverse ce qu'il avait dit vouloir faire", a de son côté souligné le secrétaire américain au Trésor.

Donald Trump tenant une photo delui-même et de Vladimir Poutine, à Washington, aux États-Unis, le 22 août 2025. ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / CHIP SOMODEVILLA )

Donald Trump a déploré mardi 3 septembre l'absence de progères sur la guerre en Ukraine, se disant "très déçu" par son homologue russe, Vladimir Poutine, deux semaines après leur sommet historique en Alaska .

Après avoir accueilli en grande pompe le 15 août le chef du Kremlin, le président américain a cherché à organiser une rencontre entre Vladimir Poutine et le chef de l'Etat ukrainien, Volodymyr Zelensky. Mais depuis, la Russie a surtout intensifié ses attaques contre l'Ukraine.

"Nous avions une super relation" , a déclaré Donald Trump lors d'une interview à la radio avec le présentateur Scott Jennings, ajoutant : "Je suis très déçu par le président Poutine (...) Des milliers de personnes meurent, c'est une guerre qui n'a aucun sens." Donald Trump n'a cependant pas précisé si sa déception aurait des conséquences pour la Russie, malgré un ultimatum de deux semaines donné à Moscou et qui doit arriver à échéance plus tard cette semaine.

Depuis le sommet en Alaska, le président américain est resté vague sur le dossier ukrainien, menaçant parfois Moscou de sanctions ou affirmant qu'il pourrait bien laisser les deux pays s'affronter. Il a ainsi assuré plus tard mardi qu' "il y aura(it)" des conséquences si les présidents Poutine et Zelensky ne parvenaient pas à s'accorder sur une rencontre dans le but de mettre un terme à cette guerre, déclenchée par l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022. Interrogé lors d'un point presse à la Maison Blanche, Donald Trump s'est montré encore plus énigmatique : "J'ai appris des choses qui seront très intéressantes, je pense que dans les prochains jours vous saurez de quoi il s'agit".

De nouvelles sanctions ?

Le président de la première puissance mondiale a par ailleurs déclaré ne pas être inquiet d'une potentielle alliance entre la Russie et la Chine, peu après une rencontre mardi entre Vladimir Poutine et Xi Jinping à Pékin, à la veille d'un grand défilé militaire.

"Je ne suis pas préoccupé du tout", a affirmé Donald Trump. "Nous avons les forces militaires les plus puissantes au monde, de loin , et ils n'utiliseraient jamais les leurs contre nous. Croyez-moi, ce serait la pire chose qu'ils puissent jamais faire", a-t-il ajouté.

Lundi, le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, interrogé par Fox News sur d'éventuelles sanctions à l'encontre de la Russie, a répondu que l'administration Trump allait examiner ses options cette semaine.

Depuis la rencontre en Alaska et le coup de fil de Donald Trump lors d'une réunion à la Maison Blanche avec Volodymyr Zelensky et les principaux dirigeants européens, Vladimir Poutine a fait "l'inverse ce qu'il avait dit vouloir faire" , a ajouté Scott Bessent.

"En fait, de manière méprisable et détestable, il a intensifié la campagne de bombardement. Donc je pense qu'avec le président Trump, toutes les options sont sur la table, et je pense que nous allons les examiner très attentivement cette semaine", a-t-il ajouté.

Guerre en Ukraine
Donald Trump
Vladimir Poutine

1 commentaire

  • 11:59

    Personne ne peut avoir une super relation avec un homme comme Poutine qui se méfie même de son ombre ;

