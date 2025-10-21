 Aller au contenu principal
Nottingham Forest nomme son troisième coach de la saison
information fournie par So Foot 21/10/2025 à 12:01

Bienvenue sur le banc éjectable.

Trois entraîneurs avant Halloween, ce n’est plus une rotation, c’est un carrousel. Nottingham Forest a annoncé ce mardi l’arrivée de Sean Dyche sur son banc , histoire de tenter un dernier rempotage avant que la saison ne parte complètement en friche.…

SF pour SOFOOT.com

