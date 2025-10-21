Nottingham Forest nomme son troisième coach de la saison
Bienvenue sur le banc éjectable.
Trois entraîneurs avant Halloween, ce n’est plus une rotation, c’est un carrousel. Nottingham Forest a annoncé ce mardi l’arrivée de Sean Dyche sur son banc , histoire de tenter un dernier rempotage avant que la saison ne parte complètement en friche.…
SF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer