Notre proposition pour une Coupe du monde à 198 équipes

Puisque la confédération sud-américaine pousse pour un Mondial à 64 dès 2030, et alors qu’il sera déjà à 48 l’année prochaine, allons tout de suite au bout des choses : voici notre projet d’une Coupe du monde à 196 équipes, histoire que presque tout le monde y trouve son compte.

Alors que la Coupe du monde 2026, qui aura lieu du 11 juin au 19 juillet prochain, propose un nouvel élargissement à 48 équipes, contre 32 auparavant, la CONMEBOL pousse de son côté pour une formule à 64 équipes à l’horizon 2030. Une ineptie de plus ou de moins dans le monde de la FIFA n’est pas à exclure, alors pourquoi ne pas pousser le concept encore plus loin : 196 équipes sur la ligne de départ ! Si l’Organisation des Nations Unies reconnaît 193 États, auxquels s’ajoutent le Vatican et la Palestine en tant qu’États observateurs permanents, ce nombre peut être porté à 197 si l’on ajoute les Îles Cook et Niué qui ne sont pas membres de l’ONU mais sont reconnus comme États souverains par plusieurs pays et organisations internationales. De son côté, la FIFA compte 211 fédérations. Afin de conserver de la cohérence dans l’élaboration d’une telle compétition avec des poules de quatre équipes, le choix s’est porté sur une formule à 196 équipes. Parfait pour réviser sa géographie et ses multiples de quatre.

49 poules de quatre et des 64 es de finale

Oubliez la formule classique, place à la révolution footballistique. Avec 187 places sacralisées aux 187 meilleures nations du classement FIFA, les huit derniers tickets se joueraient au travers de barrages en deux tours entre les 24 dernières équipes au classement. À l’heure actuelle, la Mongolie, les Îles Cook, les Samoa, Macao, Aruba, Djibouti, le Timor Oriental, São Tomé-et-Príncipe, les Îles Caïmans, le Sri Lanka, les Tonga, le Pakistan, Gibraltar, la Somalie, Guam, les Seychelles, le Liechtenstein, les Bahamas, les Îles Turques-et-Caïques, les Îles Vierges américaines et britanniques, Anguilla, Saint-Marin et l’Érythrée devraient passer par cette formalité. Au terme des trois tours en match aller-retour, les six vainqueurs composteraient leur billet, tandis que les deux « meilleurs » perdants les accompagneraient. Pour déterminer ces deux meilleurs perdants, rien de plus simple : le critère qui fera foi sera celui du goal-average , en cas d’égalité celui des équipes ayant concédé le moins de cartons rouges, puis le moins de cartons jaunes, et si plusieurs équipes sont encore

Par Léna Bernard pour SOFOOT.com