Notre-Dame : des voleurs ivres ont tenté de subtiliser des pierres

Notre-Dame ne sera jamais tranquille. Depuis l'incendie qui a ravagé la majeure partie de sa charpente et son emblématique flèche, les ennuis s'accumulent. Alors que le chantier est actuellement arrêté à cause des mesures de confinement mises en place par le gouvernement pour lutter contre le coronavirus, des voleurs ont tenté de s'introduire sur les lieux, rapporte Le Parisien. Lire aussi À Notre-Dame, l'inspectrice du travail est-elle trop zélée ? Malgré une surveillance accrue du chantier, deux personnes ont ainsi tenté de voler des pierres de la cathédrale et ont réussi à pénétrer sur le site en reconstruction. Ivres, les deux malfrats sont parvenus à contourner ou même peut-être escalader l'immense palissade qui protège l'ouvrage. « Il y a toujours une faille dans un chantier ! », soupire une source auprès du Parisien. Cependant, les deux voleurs n'ont pas eu le temps d'aller bien loin. Avertis par les gardiens en poste, la police a rappliqué très rapidement et a réussi à appréhender les deux individus. Ils étaient alors cachés... sous des bâches de chantier, les mains pleines de pierres.Lire aussi Georgelin, le boss de Notre-Dame« Notre-Dame a toujours été un fantasme. Il y a un marché noir. On trouve des pierres de la cathédrale en vente sur eBay. Sauf que ce sont des fausses. Il y a deux ans, on a repéré un homme qui vendait soi-disant des gargouilles de la cathédrale », explique le porte-parole de...