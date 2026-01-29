information fournie par Boursorama avec AFP • 29/01/2026 à 09:09

Norvège: le fonds souverain a gagné 206 milliards d'euros en 2025

( NTB SCANPIX / CORNELIUS POPPE )

Le fonds souverain de la Norvège, le plus gros au monde, a gagné 2.362 milliards de couronnes (206 milliards d'euros) en 2025, dopé par ses placements dans la technologie et la finance, a-t-il annoncé jeudi.

Alimenté par les revenus pétro-gaziers de l'État norvégien et qui investit dans différentes catégories d'actifs à travers le monde, le fonds a vu sa valeur atteindre la somme colossale de 21.268 milliards de couronnes (1.858 milliards d'euros) à la fin de l'année.

"Le fonds a enregistré de très solides performances en 2025", a noté son chef, Nicolai Tangen, dans un communiqué.

"Les actions des secteurs de la technologie, de la finance et des matières premières se sont distinguées, apportant une contribution significative au rendement global", a-t-il ajouté.

En pourcentage, le rendement s'est établi à 15,1% en 2025.

Les placements en actions, qui représentaient 71,3% du portefeuille à la fin de l'année, ont rapporté 19,3%.

Le fonds est investi dans quelque 7.200 entreprises à travers le monde et détient en moyenne environ 1,5% de toutes les sociétés cotées sur la planète.

Ses plus grosses participations, en valeur, sont dans des valeurs de la tech américaine: Nvidia, Apple, Microsoft, Alphabet et Amazon.

Ses placements obligataires (26,5% de ses actifs) ont gagné 5,4% et ses investissements immobiliers (1,7% du portefeuille) 4,4%.

Encore marginaux, les investissements dans les projets d'énergies renouvelables non cotés ont affiché un rendement de 18,1%.