Northvolt: un groupe de coordination interministériel créé pour suivre la crise

Le gouvernement suédois a créé un groupe de coordination interministériel pour suivre la crise du fabricant de batteries Northvolt, en difficulté financière, qui va supprimer un quart de ses effectifs en Suède, a-t-on appris mercredi auprès du ministère de l'Energie.

( AFP / JONATHAN NACKSTRAND )

Northvolt a annoncé lundi qu'il allait supprimer 1.600 emplois sur 6.500 et geler le développement de son principal site de production, à Skelleftea dans le nord du pays, pour s'adapter à une situation financière tendue.

"Le gouvernement suédois suit de près le développement de Northvolt et du secteur des batteries en Suède", a indiqué le ministère de l’Énergie et de l'industrie dans un message à l'AFP.

"Depuis quelque temps, un groupe de secrétaires d'État est chargé de coordonner le travail sur la question de Northvolt", a-t-il précisé, mentionnant trois secrétaires d’État ayant des responsabilités dans l'énergie et l'industrie, les finances et le marché de l'emploi.

Parmi ses attributions, ce groupe est chargé "d'avoir des contacts avec les acteurs locaux et régionaux et de s'assurer que le bureau du gouvernement est bien informé et prêt à prendre des mesures", a-t-il ajouté.

Le gouvernement suédois a déjà prévenu qu'il ne viendrait pas à la rescousse des finances de Northvolt, le Premier ministre Ulf Kristersson indiquant mi-septembre qu'il "n'était pas prévu que l'État suédois [en] devienne actionnaire".

Crée en 2016, Northvolt est l'un des grands espoirs européens en matière de batteries au moment où l'Europe cherche à rattraper son retard face aux géants asiatiques, chinois (CATL, BYD) et coréens (LG) en particulier.

Mais le groupe a accumulé les retards de production ces derniers mois et il a décidé de recentrer son activité sur la seule production de cellules de batteries, renonçant au reste de la chaîne de production (production de cathodes, recyclage...).