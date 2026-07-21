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Non, Paredes n’a pas été expulsé face à l’Espagne
information fournie par So Foot 21/07/2026 à 14:51

Non, Paredes n’a pas été expulsé face à l’Espagne

Non, Paredes n’a pas été expulsé face à l’Espagne

Apparemment, il est désormais possible d’envoyer des mandales à des joueurs et de s’en tirer sans carton. Après avoir violemment frappé Eric García puis traîné Gavi au sol face à l’Espagne, Leandro Paredes n’a finalement pas été expulsé. Tout portait pourtant à croire qu’il avait reçu un carton rouge, mais il s’agissait d’une erreur, selon la BBC.

Une erreur du système d’information de la FIFA

L’erreur est humaine, mais ici, tout laissait penser que le joueur avait vraiment vu rouge. Le système d’information de la FIFA destiné aux commentateurs avait indiqué par erreur que le joueur de Boca Juniors avait été expulsé pour avoir saisi Eric García à la gorge. Une mention rapidement supprimée.

MJ pour SOFOOT.com

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