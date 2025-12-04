Justice pour la perruche : l'ex-capitaine de Vigo est condamné pour agression sexuelle

Après les plumes, manque plus que le goudron.

La justice espagnole vient d’appuyer sur le chrono. En 2019, Hugo Mallo avait été accusé des attouchements sur une femme travaillant en tant que mascotte de l’Espanyol . L’ex-capitaine du Celta avait glissé ses mains sous le costume de perruche porté par une employée du club. Aujourd’hui, il a a dix jours pour dire comment il compte payer les 7 000 euros auxquels il a été condamné à verser .…

MH pour SOFOOT.com