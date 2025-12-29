Non, Guardiola n'est pas magicien
Abracadabra !
1 000 matchs, 40 trophées, plus de 70% de victoire … Les statistiques de Pep Guardiola donnent le vertige. Quel est son secret ? Fait-il de la magie ? Serait-il plutôt Poufsouffle ou Serdaigle ? L’entraîneur de Manchester City a mis fin au suspense. « Les managers ne sont pas des magiciens, à décider de ce que nous faisons et claquer des doigts pour tout régler. Parfois, il faut du temps » , a-t-il déclaré dans des propos rapportés par la BBC.…
QB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
