Non, Guardiola n'est pas magicien

Abracadabra !

1 000 matchs, 40 trophées, plus de 70% de victoire … Les statistiques de Pep Guardiola donnent le vertige. Quel est son secret ? Fait-il de la magie ? Serait-il plutôt Poufsouffle ou Serdaigle ? L’entraîneur de Manchester City a mis fin au suspense. « Les managers ne sont pas des magiciens, à décider de ce que nous faisons et claquer des doigts pour tout régler. Parfois, il faut du temps » , a-t-il déclaré dans des propos rapportés par la BBC.…

QB pour SOFOOT.com