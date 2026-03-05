Nombre de morts, pays par pays, après l'attaque de l'Iran par les USA et Israël

Plus d'un millier de personnes ont été tuées à travers le Moyen-Orient depuis le début de l'offensive déclenchée le 28 février par les Etats-Unis et Israël contre l'Iran.

Voici le bilan, pays par pays, du nombre de morts provoqué par le conflit, qui s'est étendu depuis lundi au Liban et embrase les pays du Golfe, visés par les tirs de riposte iraniens. Reuters n'a pas été en mesure de vérifier ces chiffres de manière indépendante.

* IRAN

1.045 personnes tuées, y compris 175 écolières et membres de personnel scolaire qui ont perdu la vie lors d'une frappe contre une école de filles à Minab, dans le sud de l'Iran, survenue le premier jour de l'attaque américano-israélienne, selon le Croissant-Rouge iranien, une organisation non gouvernementale iranienne. Il n'est pas certain que le total du nombre de victimes en Iran inclut des victimes militaires du Corps des Gardiens de la révolution islamique.

* ISRAËL

10 civils tués, dont neuf lors d'un tir de missile iranien sur Beit Shemesh, près de Jérusalem, le 1er mars, selon le service national d'urgence Maguen David Adom. L'armée israélienne n'a pas fait état de victimes dans ses rangs.

* LIBAN

77 personnes tuées par des frappes aériennes israéliennes, selon le dernier bilan du ministère de la Santé libanais.

* BAHREÏN

Une personne tuée lors d'un incendie survenu dans la zone industrielle de Salman, à l'est de Manama, à la suite de l'interception d'un missile, selon le ministère de l'Intérieur du pays.

* KOWEÏT

Trois morts, y compris deux soldats koweïtiens, tués lors d'attaques iraniennes sur le pays, d'après les ministères de la Santé et des Affaires étrangères de l'émirat.

* OMAN

Une personne tuée après qu'un projectile a touché le pétrolier MKD VYOM, battant pavillon des îles Marshall, au large de Mascate, la capitale du pays.

* EMIRATS ARABES UNIS

Trois personnes tuées, selon le ministère de la Défense du pays.

* ARMÉE AMÉRICAINE

Six militaires ont été tués lors d'une frappe sur une installation au Koweït, selon le Commandement central des Etats-Unis (Centcom).

* SYRIE

Quatre personnes ont été tuées par la frappe d'un missile iranien sur un immeuble dans la ville de Soueïda, dans le sud du pays, selon l'agence de presse étatique SANA.

* IRAK

Au moins 13 personnes ont été tuées, selon les autorités sanitaires du pays, dont 11 miliciens, un militaire et civil.

