NOKIA VA SUPPRIMER UN TIERS DES EFFECTIFS DE SA FILIALE FRANÇAISE ALCATEL-LUCENT, SELON DES SYNDICATS PARIS (Reuters) - Nokia va supprimer 1.233 emplois dans sa filiale française Alcatel-Lucent International, soit un tiers des effectifs, a-t-on appris lundi de deux sources syndicales. Une porte-parole du groupe finlandais a refusé de faire le moindre commentaire sur ce sujet. Nokia France emploie quelque 5.138 personnes, dont 3.640 personnes dans sa filiale Alcatel Lucent International, rachetée en 2015. L'équipementier finlandais a informé les représentants du personnel juste avant l'ouverture d'un conseil économique et social. Contactés par téléphone, Frédéric Aussedat (CFE-CGC) et Pascal Guihéneuf (CFDT) ont tous les deux confirmé ce chiffre. (Mathieu Rosemain et Gwénaëlle Barzic, version française Henri-Pierre André, édité par Jean-Michel Bélot)

