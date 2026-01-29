Nokia: investissements et restructuration pèsent sur le bénéfice net au 4T

( AFP / JOSEP LAGO )

L'équipementier finlandais Nokia, qui se réorganise pour profiter de l'essor de l'intelligence artificielle, a enregistré un recul de 34% de son bénéfice net au dernier trimestre 2025 en raison de charges de restructuration et d'investissements, a-t-il annoncé jeudi.

Le chiffre d'affaires a lui augmenté de 2% à 6,1 milliards d'euros, a précisé le groupe. Le bénéfice net a atteint 544 millions d'euros.

"Nos résultats du quatrième trimestre ont été conformes à nos attentes, reflétant une exécution rigoureuse" de la stratégie, a dit le directeur général Justin Hotard cité dans le communiqué.

Sous l'impulsion de M. Hotard arrivé en avril 2025, l'équipementier finlandais a annoncé en novembre se réorganiser autour de deux segments, les infrastructures réseaux et les infrastructures mobiles, pour capter les opportunités de marché liées à l'IA.

Sur le dernier trimestre, Nokia explique que la hausse des investissements dans les infrastructures de réseau, dont l'intégration d'Infinera spécialisé dans l'optique, et les charges de restructuration ont pesé sur les bénéfices. Nokia va ainsi supprimer 421 postes en France.

Le bénéfice d'exploitation a ainsi reculé de 37% à 540 millions d'euros.

Pour 2026, Nokia vise un bénéfice d'exploitation compris entre 2 et 2,5 milliards d'euros à périmètre comparable, c'est-à-dire en excluant des activités qui ne sont plus jugés stratégiques. Ce bénéfice était de 1,06 milliard d'euros en 2025.

"Nous prévoyons une forte demande dans le domaine des infrastructures réseau, alors que nous lançons de nouveaux produits, renforçons notre présence dans les domaines de l'IA et du cloud et investissons dans la croissance à long terme", a dit le directeur général.

Dans le domaine des infrastructures mobiles, Nokia entrevoit un marché stable et se concentre "sur l'efficacité et l'amélioration de la rentabilité".

Le groupe annonce par ailleurs le départ de la présidente de son conseil d'administration Sari Baldauf, remplacée par Timo Ihamuotila qui était jusque-là vice-président de ce conseil et a longtemps travaillé chez l'équipementier.