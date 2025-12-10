 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Nobel de la paix-Machado ne participera pas à la remise des prix
information fournie par Reuters 10/12/2025 à 07:28

La cheffe de file de l'opposition vénézuélienne Maria Corina Machado ne participera pas à la cérémonie de remise du prix Nobel de la paix à Oslo, a rapporté mercredi la télévision norvégienne NRK, citant le comité Nobel norvégien.

Récompensée pour son travail de défense de la démocratie au Venezuela, elle vit dans la clandestinité et est empêchée de voyager par les autorités vénézuéliennes.

Le directeur du comité Nobel norvégien a déclaré à NRK ne pas savoir où se trouvait Maria Corina Machado, précisant qu'elle n'était pas en Norvège.

(Reportage de Terje Solsvik; version française Zhifan Liu)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank