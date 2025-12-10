Nobel de la paix-Machado est à Oslo mais ne participera pas à la remise des prix

(Actualisé avec présence de Machado à Oslo)

par Gwladys Fouche et Terje Solsvik

La cheffe de file de l'opposition vénézuélienne Maria Corina Machado, lauréate du prix Nobel de la paix 2025, est en sécurité et se trouve à Oslo mais ne pourra pas se rendre à temps à la cérémonie de remise des prix dans la capitale norvégienne, a déclaré mercredi le comité Nobel norvégien.

Récompensée pour son travail de défense de la démocratie au Venezuela, l'ingénieure de 58 ans vit dans la clandestinité et est empêchée de voyager par les autorités vénézuéliennes.

La cérémonie de remise des prix devait commencer à 12h00 GMT.

"Même si elle n'est pas en mesure de se rendre à la cérémonie et aux événements d'aujourd'hui, nous sommes profondément heureux de confirmer qu'elle est en sécurité et qu'elle sera avec nous à Oslo", a déclaré l'institution norvégienne dans un communiqué.

Le communiqué ne précise pas l'heure d'arrivée de Maria Corina Machado dans la capitale norvégienne.

La fille de l'opposante vénézuélienne, Ana Corina Sosa Machado, recevra le prix à la place de sa mère.

(Avec Miguel Pereira, Tom Little et Leonhard Foeger à Oslo, Ilze Filks à Stockholm; version française Zhifan Liu, édité par Sophie Louet)