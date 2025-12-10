L'opposante vénézuélienne Machado en route pour Oslo mais absente de la cérémonie de remise de son Nobel de la paix

La dirigeante de l'opposition vénézuélienne Maria Corina Machado pendant une manifestation à Caracas, le 3 août 2024. ( AFP / Juan BARRETO )

L'opposante vénézuélienne Maria Corina Machado, qui vit cachée dans son pays, se rend à Oslo mais n'arrivera pas à temps pour recevoir son prix Nobel de la paix mercredi et sera remplacée par sa fille, a annoncé l'Institut Nobel norvégien.

Dans un nouveau rebondissement en fin de matinée, l'institut a révélé que Mme Machado "était en sécurité" et "serait avec nous à Oslo" mais pas à la cérémonie de remise du prix.

"Elle devrait arriver entre ce soir et demain matin", a précisé à l'AFP le directeur de l'Institut Nobel, Kristian Berg Harpviken.

Après l'annulation de la traditionnelle conférence de presse Nobel mardi, des doutes planaient sur la présence de l'opposante vénézuélienne à la cérémonie de remise du Nobel qui doit commencer à 13H00 (12H00 GMT) à l'Hôtel de ville de la capitale norvégienne.

Mme Machado est entrée dans la clandestinité au Venezuela en août 2024, quelques jours jours après une élection présidentielle à laquelle elle avait été empêchée de se présenter.

Sa dernière apparition publique remonte au 9 janvier, à une manifestation à Caracas contre l'investiture du président de gauche Nicolas Maduro pour son troisième mandat, obtenu dans des conditions contestées.

- "Extrême danger" -

Mercredi, l'Institut Nobel a souligné que Mme Machado avait effectué "un voyage dans une situation d'extrême danger".

Très peu de gens savent où et comment l'opposante âgée de 58 ans se déplace en raison de la nature répressive du régime de Nicolas Maduro, "prêt à utiliser absolument tous les moyens contre l'opposition", avait expliqué un peu plus tôt M. Harpviken au micro de la radio NRK.

Le Nobel de la paix a été attribué à Mme Machado le 10 octobre pour ses efforts en faveur d'une transition démocratique au Venezuela.

Les Etats-Unis et une partie de la communauté internationale ne reconnaissent pas les résultats de la présidentielle de juillet 2024 à l'issue de laquelle Nicolas Maduro a remporté un troisième mandat de six ans.

L'opposition avait dénoncé une fraude et revendiqué la victoire de l'opposant Edmundo Gonzalez Urrutia, qui vit aujourd'hui en exil.

Plusieurs chefs d'Etat d'Amérique latine ayant en commun des affinités idéologiques avec Donald Trump, tel le président argentin Javier Milei, sont déjà arrivés à Oslo pour participer à la cérémonie.

La mère octogénaire de la lauréate, ses trois sœurs et ses trois enfants ont aussi fait le déplacement.

- "Fugitive" -

Le mois dernier, le procureur général du Venezuela a dit à l'AFP que Mme Machado serait considérée comme une "fugitive" si elle quittait son pays, où elle est accusée selon lui d'"actes de conspiration, d'incitation à la haine et de terrorisme".

Un homme enveloppé d'un drapeau vénézuelien rentre dans le Grand Hotel d'Oslo, le 9 decembre 2025 ( AFP / Odd ANDERSEN )

Son arrivée annoncée dans la capitale norvégienne soulève l'épineuse question de son éventuel retour au Venezuela ou de sa capacité à diriger l'opposition vénézuélienne à partir d'un hypothétique exil.

"Elle risque d'être arrêtée si elle rentre, même si les autorités ont fait preuve de plus de retenue avec elle qu'avec beaucoup d'autres parce qu'une arrestation aurait une portée symbolique très forte", expliquait mardi Benedicte Bull, professeure spécialiste de l'Amérique latine à l'Université d'Oslo.

D'un autre côté, "elle est la dirigeante incontestée de l'opposition, mais si elle reste longtemps en exil, je pense que cela changera et qu'elle perdra progressivement de l'influence politique", a-t-elle ajouté auprès de l'AFP.

Des manifestations pour et contre Mme Machado sont prévues dans la capitale norvégienne, placée sous très haute sécurité.

La médaille Alfred Nobel exposée à Oslo, le 9 décembre 2025 ( AFP / Odd ANDERSEN )

Si elle est saluée par beaucoup pour ses efforts en faveur d'une démocratisation au Venezuela, Mme Machado est aussi critiquée par d'autres pour la proximité de ses idées avec Donald Trump, auquel elle a dédié son Nobel.

La remise du prix coïncide avec la mise en place par les États-Unis d'un important dispositif militaire dans les Caraïbes et des frappes américaines mortelles sur des bateaux présentés comme se livrant au trafic de drogue, des opérations que l'opposante a défendues.

Nicolas Maduro assure quant à lui que leur véritable objectif est de le renverser son pouvoir et de s'emparer des réserves pétrolières du Venezuela.

Les Nobel dans les autres disciplines (littérature, chimie, médecine, physique, économie) seront également remis dans la journée à Stockholm, en Suède, en présence du roi Carl XVI Gustaf.