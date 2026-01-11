Nkunku empêche Milan de perdre contre le 19e

Fiorentina 1-1 Milan

Buts : Commuzzo (66e) pour la Viola // Nkunku (90 e ) pour le Milan

Dodô était sur la pelouse, pas sur le canapé. Pour la Fio, ça aurait pu être une énorme surprise. Pour le Milan, c’est un petit contretemps. Hôte d’une équipe invaincue en Serie A depuis août, la Viola sort de ce dimanche avec le regret de ne pas avoir su garder une troisième victoire en trois semaines. …

UL pour SOFOOT.com