Nigeria-Une épidémie de choléra a déjà tué 74 personnes dans l'État de Borno

Une épidémie de choléra qui a éclaté début mai dans l'État de Borno, au nord-est du Nigeria, a déjà fait au moins 74 morts et plus de 7.800 malades, submergeant les structures de santé, a déclaré mardi l'organisation humanitaire Médecins Sans Frontières (MSF).

Citant le ministère de la Santé, MSF a précisé qu'au 7 juin 7.850 cas suspects avaient été recensés dans 14 collectivités locales, soulignant que le nombre d'infections connaissait chaque jour une vive hausse.

L'épidémie met à rude épreuve le système de santé déjà fragile dans la région, en proie depuis 17 ans à une insurrection islamiste, à des déplacements massifs de population et à de mauvaises conditions d'approvisionnement en eau et d'assainissement.

Tous ces éléments augmentent le risque d'une propagation plus large en cas d'échec de mesures d'endiguement de l'épidémie.

MSF, en collaboration avec le ministère de la Santé, a mis en place un centre de traitement du choléra dans la capitale de l'Etat, Maiduguri, pour mieux faire face à la situation.

"Chaque jour, nous voyons arriver davantage de personnes souffrant de diarrhées aqueuses sévères et de déshydratation, dont beaucoup ont parcouru de longues distances pour se faire soigner", a déclaré Bienfait Tombola, coordinateur médical du projet MSF pour la réponse d'urgence à Maiduguri.

MSF a not avoir traité 7.439 patients, soit une moyenne d'environ 230 admissions par jour, avec plus de 500 cas enregistrés rien que le 5 juin, le nombre le plus élevé d'admissions en une seule journée depuis le début de l'intervention.

Le choléra, une maladie d'origine hydrique, se propage dans les zones dépourvues d'eau potable et d'installations sanitaires. Les autorités prévoient une campagne de vaccination, a dit MSF.

(Reportage de Adewale Kolawole à Maiduguri; Rédigé par Elisha Bala-Gbogbo; Version française Matthieu Huchet)