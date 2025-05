Nigeria: plus forte croissance économique depuis 10 ans en 2024 (Banque mondiale)

Bola Ahmed Tinubu, Président nigérian lors d'une réunion spécial du Forum économique mondial à Riyad (Arabie Saoudite) le 28 avril 2024. ( AFP / FAYEZ NURELDINE )

Le Nigeria a enregistré sa plus forte croissance économique en une décennie l'année dernière, a indiqué la Banque mondiale lundi, saluant les réformes introduites par le président Bola Ahmed Tinubu et son gouvernement, mais notant que l'inflation reste élevée.

"Le PIB réel a augmenté de 4,6% par rapport à l'année précédente au quatrième trimestre 2024, portant la croissance totale pour l'année 2024 à 3,4%, la plus élevée depuis 2014 (hors reprise post-Covid 19 en 2021-2022)", relève l'institution dans un rapport publié lundi à Abuja.

L'accélération du PIB est principalement due à une reprise soutenue dans le secteur pétrolier et gazier, ainsi qu’à une forte croissance dans les secteurs des technologies de l'information et de la communication et de la finance.

Le secteur agricole a toutefois progressé lentement, n’enregistrant qu’une croissance de 1,2 % l’année dernière en raison de l’insécurité, en particulier dans le centre du pays, zone principale de culture, et des coûts élevés des intrants.

La Banque prévoit une croissance du PIB nigérian "légèrement plus élevée" cette année, à 3,7%.

L’inflation au Nigeria, décrite par la Banque mondiale comme "élevée et persistante", devrait baisser pour atteindre une moyenne de 22,1% en 2025.

"Le Nigeria a fait des progrès impressionnants pour restaurer la stabilité macroéconomique", a déclaré Taimur Samad, directeur national par intérim de la Banque mondiale pour le Nigeria, dans un communiqué.

Après son arrivée au pouvoir en mai 2023, le président Bola Ahmed Tinubu a lancé un programme de réformes économiques profondes, jugées nécessaires par les institutions financières internationales pour redresser les finances publiques du pays le plus peuplé du continent africain.

Cependant ces mesures ont un coût pour de nombreux Nigérians, qui font face à la pire crise du coût de la vie depuis une génération.