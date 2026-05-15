Nigeria-Des écoliers enlevés par des combattants djihadistes présumés

par Ahmed Kingimi et Adewale Kolawole
Des combattants djihadistes présumés ont enlevé des écoliers d'une école primaire et d'un collège dans l'Etat de Borno, dans le nord-est du Nigeria en proie à une insurrection, ont rapporté vendredi des habitants.
Les assaillants ont pénétré dans les enceintes de l'établissement Mussa dans la zone de gouvernement d'Askira-Uba à 09h00 du matin (08h00 GMT) alors que les cours avaient commencé, a déclaré Ubaidallah Hasaan, habitant du quartier.
Les assaillants sont arrivés sur des motos, a déclaré à Reuters un professeur.
"Malgré le fait que plusieurs élèves se sont enfuis dans les buissons, je peux vous dire que beaucoup ont été enlevés", a-t-il déclaré.
L'attaque n'a pas fait l'objet de revendication mais elle porte la signature du groupe islamiste Boko Haram.
En 2014, Boko Haram avait kidnappé plus de 270 filles à Chibok dans l'Etat de Borno.
La police du Nigeria n'a pas répondu à une demande de commentaire.
(Reportage complémentaire de Camillus Eboh à Abuja et Ardo Hazzad à Bauchi; version française Zhifan Liu)
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