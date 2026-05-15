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Nigeria-Des écoliers enlevés par des combattants djihadistes présumés
information fournie par Reuters 15/05/2026 à 21:36

par Ahmed Kingimi et Adewale Kolawole

Des combattants djihadistes présumés ont enlevé des écoliers d'une école primaire et d'un collège dans l'Etat de Borno, dans le nord-est du Nigeria en proie à une insurrection, ont rapporté vendredi des habitants.

Les assaillants ont pénétré dans les enceintes de l'établissement Mussa dans la zone de gouvernement d'Askira-Uba à 09h00 du matin (08h00 GMT) alors que les cours avaient commencé, a déclaré Ubaidallah Hasaan, habitant du quartier.

Les assaillants sont arrivés sur des motos, a déclaré à Reuters un professeur.

"Malgré le fait que plusieurs élèves se sont enfuis dans les buissons, je peux vous dire que beaucoup ont été enlevés", a-t-il déclaré.

L'attaque n'a pas fait l'objet de revendication mais elle porte la signature du groupe islamiste Boko Haram.

En 2014, Boko Haram avait kidnappé plus de 270 filles à Chibok dans l'Etat de Borno.

La police du Nigeria n'a pas répondu à une demande de commentaire.

(Reportage complémentaire de Camillus Eboh à Abuja et Ardo Hazzad à Bauchi; version française Zhifan Liu)

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